Curhat Celine Evangelista Banting Tulang demi Nafkahi Empat Anaknya

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Celine Evangelista kini banting tulang untuk menafkahi keempat anaknya dari pernikahan pertama dan keduanya.

Celine Evangelista seblumnya pernah menikah dengan Dearly Idol lalu menikah dengan Stefan William.

Dari pernikahan Dearly Idol dan Stefan William, Celine Evangelista memiliki empat anak.

Alhasil kini Celine harus bekerja keras menghidupi keempat buah hatinya yang tumbuh semakin besar.

Kerap bekerja dari pagi hingga malam hari, dilansir melalui akun instagram pribadinya Kamis (16/3/2023) Celine akhirnya membeberkan perihal kondisi aslinya.

Siapa sangka dibalik keceriaannya saat di depan kamera, Celine mengaku bahwa dirinya sebenarnya juga merasa hancur.

Hal ini digambarkan Celine dengan sebuah lagu dan video berisi kerja kerasnya selama ini untuk membesarkan anak.

"She used to be mine," tulis Celine.

Lirik lagu yang digunakan Celine untuk latar videonya tersebut diras memiliki kesamaan dengan perjalanan hidupnya selama ini.

Berikut terjemahan dan lirik penggalan lagu She Used To Be Mine dari Sara Bareilles yang dipakai Celine dalam videonya.

She's imperfect, but she tries

Dia tidak sempurna, tapi dia mencoba

She is good, but she lies

Dia baik, tapi dia berbohong

She is hard on herself

Dia keras pada dirinya sendiri

She is broken and won't ask for help

Dia hancur dan tidak mau meminta bantuan

She is messy but she's kind

Dia berantakan tapi dia baik hati

She is lonely most of the time

Dia sering merasa kesepian

She is all of this mixed up

Dia adalah campuran semua ini

And baked in a beautiful pie

Dan dipanggang dengan pai yang indah

She is gone but she used to be mine

Dia sudah pergi tapi dia dulu milikku

Unggahan Celine itu pun langsung banjir dukungan dari kerabat maupun warganet.

"mrsddewii : Wanita baik, kuat, hebat dan cntik tidak akan pernah di sia sia kn kehidupan . Lihat saja bgmn hukum alam bekerja,"

"bunbun_ellnauralucky : Aku nangis sumpah , gk kebayang rasa nya dia tulng punggung massa depan anak anak yg msih kecil kecil, aku pun sama berjuang demi anak yg masih sngt membutuhkan,"

"rinishikitoky23 : Salut sama kak Celine semoga segera mendapatkan pasangan yg setia dan bertanggung jawab kak,"

"yani_1820 : trnyata ga mudah jg ya jdi celline,"

"ela_enka : Selalu nangis kalo denger lagu ini.. Sangat mewakili.. Semangatttt,"

