Pesan Haru Greta Irene untuk Adiknya Laura Anna Usai Papa Gabor Meninggal Dunia

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Greta Irene, kakak Laura Anna beri pesan haru ke adik-adiknya setelah ayahnya, Edelenyi Gabor meninggal dunia.

Diketahui Papa Gabor meninggal di Hungaria saat usianya 74 tahun.

Pasca kepergian ayahnya itu, Greta Irene mengaku khawatir dengan kondisi dua adiknya, Janos dan Petra.

Sebab mereka harus merasakan kesedihan lagi setelah ditinggal Laura Anna pada 2021 lalu.

"Paling nggak tega sama mereka lagi. Baru satu tahun Laura pergi, baru aja Janos sama Petra ceria lagi bisa ketawa lepas lagi, sekarang harus gini," tulisnya di Instagram, dikutip Jumat (17/3/2023).

Irene pun lantas menuliskan pesan haru pada kedua adiknya.

Dia meminta Janos dan Petra untuk kuat dalam menghadapi kenyataan.

“Ya Tuhan dek dunia keras banget ke kalian ya. Yang kuat ya sayang-sayangku,” lanjut Greta Irene.

Selain itu, Irene lantas menyebut bahwa dia mampu melalui ujian ini.

Dia juga berjanji akan terus menyemangati kedua adiknya.

“Makasih semuanya yang sudah doain, semangatin dan nanyain aku. Aku baik-baik aja kok cuma agak khawatir ke Janos dan Petra, tapi ya kita akan melewati ini lagi,” tulis Greta Irene.

Selanjutnya, dia berterima kasih pada semua pihak yang sudah perhatian padanya.

Dirinya pun tak lupa meminta doa agar keluarganya bisa tabah menerima kenyataan ayah mereka, Papa Gabor telah menyusul Laura Anna selamanya.

“It’s okey we’ll get through this strong harus ingat terus kata-kata semangat dari Laura meskipun capek tapi tetap life must go on.