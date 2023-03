Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kim Seon Ho, Diincar Main di Drakor Mangnaein

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Deretan rekomendasi drama Korea terbaru Kim Seon Ho semakin bertambah dari genre drakor thriller.

Lewat rekomendasi drama Korea terbaru Kim Seon Ho, penggemar drakor bisa mengetahui rekam jejaknya selama berkarier sebagai aktor ternama.

Diketahui berbagai rekomendasi drama Korea terbaru Kim Seon Ho memiliki cerita yang menarik, termasuk drakor thriller Mangnaein.

Mangnaein merupakan salah satu upcoming drakor yang mengangkat genre thriller.

SALT Entertainment selaku pihak agency dari Kim Seon Ho mengatakan bahwa artis mereka kini sedang dalam tahap mempertimbangkan tawaran peran di drakor Mangnaein.

Sayangnya, mereka tidak membocorkan mengenai peran yang akan dilakoni oleh Kim Seon Ho dalam drama tersebut.

Mangnaein bercerita tentang kisah wanita yang berjuang untuk berdamai dengan adiknya yang memutuskan untuk mengakhiri hidup dan pria misterius yang dia temui saat menyelidiki kasus tersebut.

Serial ini akan disutradarai oleh Kim Ji Woon dari film "I Saw the Devil", "Doomsday Book", "The Age of Shadows", dan "Cobweb", bersama dengan sutradara Park Bo Ram dari SBS "Through the Darkness".

Drakor Mangnaein rencananya akan hadir dalam enam episode dan dirilis di berbagai platform OTT (over-the-top).

Sambil menunggu keputusan dari sang aktor, berikut rekomendasi drama Korea terbaru Kim Seon Ho.

1. Hometown Cha-Cha-Cha (2021).

2. Run On (2020).

3. Start-Up (2020).

4. Find Me in Your Memory (2020).

