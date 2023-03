11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kim Hee Ae, Pemain Drakor Queen Maker

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru Kim Hee Ae, bintang drakor politik berjudul Queen Maker (2023).

Apalagi rekomendasi drama Korea terbaru Kim Hee Ae memiliki beragam genre, termasuk drakor politik.

Bukan hanya itu, rekomendasi drama Korea terbaru Kim Hee Ae juga punya cerita yang menarik tiap drakornya.

Sebelumnya, nama Kim Hee Ae terkenal melalui drama hit The World of Married (2020).

Di tahun ini, ia dipercaya untuk membintangi drakor berjudul Queen Maker.

Rencananya drama ini akan tayang pada 14 April 2023 mendatang.

Drama yang disutradarai oleh Oh Jin Suk ini bertemakan politik.

Sedangkan naskah asli drama ini ditulis oleh Moon Ji Young.

Perlu diketahui, drama ini akan tayang dengan jumlah 12 episode di kanal Netflix.

Selain drakor Queen Maker, berikut rekomendasi drakor dibintangi Kim Hee Ae.

1. The World of the Married (2020).

2. Second To Last Love (2016).

3. Mrs. Cop (2015).

4. Secret Affair (2014).

