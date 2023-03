Kiky Saputri Minta Saran Gaya Bikin Anak ke Nagita Slavina Gegara Cipung

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Masih asyik berbulan madu dengan suaminya, Muhammad Khairi, Kiky Saputri ternyata bertemu rombongan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, saat mereka berada di Jepang.

Dalam kesempatan tersebut Kiky Saputri mendadak meminta resep bikin anak kepada Nagita Slavina agar bisa mendapatkan bayi selucu Rayyanza.

Hal tersebut diketahui dari video yang diunggah di kanal RANS Entertainment pada Sabtu (18/3/2023).

Diketahui, secara mengejutkan, pasangan Kiky Saputri dan Muhammad Khairi bertemu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ketika mereka berlibur ke Jepang.

Memanfaatkan kesempatan tersebut, komika yang baru saja melewatkan momen bulan madunya bersama sang suami memilih bermain dengan putra kedua Raffi Ahmad, Rayyanza alias Cipung.

Pada kesempatan tersebut, Kiky Saputri seperti merengek agar membuatkan seorang bayi mirip seperti Rayyanza Malik Ahmad atau Cipung.

Melalui Instagramnya, Kiky Saputri pamerkan video Rayyanza tengah duduk selonjoran di sebuah taman.

Rayyanza memakai pakaian musim dingin ketika Kiky menyanyikan lagu ‘If You’re Happy and You Know It’.

Lucunya, Rayyanza berusaha mengikuti instruksi Kiky Saputri, seperti bertepuk tangan hingga menginjak bumi.

Atas kegemasan Cipung, Kiky mengajak suaminya M Khairi untuk membuat bayi modelan seperti itu malam nanti.

“Masya Allah aku tercipung-cipung. Ayo sayang @poykhairi, ntar malem bikin yang kaya gini,” tulis Kiky Saputri di akun Instagramnya, @kikysaputrii, pada Sabtu (18/3/2023).

Kemudian, Kiky Saputri bak meminta pencerahan kepada Nagita Slavina dan Raffi Ahmad.

Kiky seperti ingin berguru kepada pasangan itu dengan bertanya gaya berhubungan seperti apa yang menghasilkan anak yang bagus.

“Mohon arahan gayanya ya biar hasilnya bagus juga @raffinagita1717,” lanjutnya.