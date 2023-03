11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kim Jae Wook, Pemeran Drakor Death's Game

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Intip deretan rekomendasi drama Korea terbaru Kim Jae Wook, pemain drakor terbaru Death's Game.

Beberapa rekomendasi drama Korea terbaru Kim Jae Wook punya beragam genre termasuk genre misteri.

Tak hanya itu, rekomendasi drama Korea terbaru Kim Jae Wook juga memiliki cerita yang menarik untuk diikuti penggemar drakor.

Usai membintangi drakor Crazy Love (2022), kini Kim Jae Wook dipercaya untuk membintangi drama Death's Game.

Drama ini rencananya akan tayang pada pertengahan tahun 2023 mendatang.

Tak hanya itu, drakor ini juga termasuk drakor yang paling ditunggu-tunggu.

Pasalnya, drama ini akan diperankan bintang ternama lainnya yaitu Seo In Guk, Park So Dam, dan Go Youn Jung.

Drama ini bergenre fantasi yang merupakan adaptasi webtoon.

Selain drakor Death's Game, berikut rekomendasi drama yang dibintangi Kim Jae Wook.

1. Crazy Love (2022).

2. Her Private Life (2019).

3. Quiz from God: Reboot (2018).

4. The Guest (2018).

5. Temperature of Love (2017).