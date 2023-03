Arena Judi Sabung Ayam di Areal HTI Register 44 Digerebek Petugas Polres Way kanan Polda Lampung

BB - Barang bukti judi sabung ayam di Way Kanan.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Segerombolan orang yang tengah asik berjudi sabung ayam di areal HTI kawasan register 44 Kabupaten Way Kanan lari kocar kacir saat didatangi petugas Reskrim Polres Way Kanan, Polda Lampung.

Dilokasi penggerebekan arena judi sabung ayam di kawasan register 44 itu hanya tersisa dua orang yang akhirnya diangkut petugas Reskrim Polres Way Kanan, Polda Lampung.

Dua warga yang diamankan berinisial KA (55) berdomisili di Desa Tritunggal, Kecamatan Unit 2, Tulang Bawang dan SU (53) berdomisili di Kampung Sari Jaya, Kecamatan Negara Batin, Way Kanan.

Polres Way Kanan, Polda Lampung, menggerebek judi sabung ayam dan dadu seintir di perkebunan karet Umbul Asam HTI Register 44 Kecamatan Negara Batin, Way Kanan. Minggu (19/3/2023).

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, Teddy Rachesna melalui Kasatreskrim AKP Andre Try Putra mengatakan, pihaknya melakukan penggerebekan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat.

"Tekab 308 Presisi Satreskrim Polres Way Kanan dan Polsek Negara Batin Minggu (19/3/2023) kemarin pukul 16.30 WIB menuju ke lokasi judi sabung ayam dan dadu seinter koprok," ungkap AKP Andre, Senin (20/3/2023).

Hasilnya, saat petugas gabungan tiba di lokasi hanya mendapati dua pria diduga sedang melakukan perjudian dan untuk para pelaku lainya berhasil melarikan diri.

Dua warga yang diamankan berinisial KA (55) berdomisili di Desa Tritunggal, Kecamatan Unit 2, Tulang Bawang dan SU (53) berdomisili di Kampung Sari Jaya, Kecamatan Negara Batin, Way Kanan.

Baca juga: Polsek Way Serdang Polda Lampung Bekuk Pencuri Hp Anggota Pencak Silat Pagar Nusa

Baca juga: Kapolresta Bandar Lampung Polda Lampung Minta Personelnya Peka Situasi

Setelah itu terlapor dan barang bukti diamankan di Polres Way Kanan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Barang bukti yang diamankan berupa 2 ekor ayam, 3 kiso, 2 alat geber (ring bertanding ayam), 1 set alat koprok lengkap berikut 2 terpal.

Andre menegaskan, pihaknya akan terus melakukan penindakan dan pengawasan terhadap tindak perjudian yang terjadi di Way Kanan.

“Saya mengimbau pada masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang meresahkan seperti perjudian ini,” kata dia.

Andre kembali menekankan jika pemberantasan judi merupakan atensi dari Kapolda Lampung Irjen Pol Akhmad Wiyagus.

(Tribunlampung.co.id)