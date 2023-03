Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita seleb terbaru, kebahagiaan Julie Estelle hamil anak pertama setelah 2 tahun menanti.

Diketahui Julie Estellle dinikahi oleh pembalap David Tjiptobiantoro pada tahun 2021 lalu

Kabar kehamilan tersebut dibagikan Julie Estelle di akun Instagramnya.

Julie Estelle pun tak lupa menulis tulis pesan menyentuh dalam postingannya.

Dalam unggahan tersebut tampak Julie Estelle membagikan sebuah foto bersama sang suami, David Tjiptobiantoro.

"Beyond blessed and excited to share that we are expecting our little bundle of joy this summer," tulis Julie Estelle dalam keterangan foto tersebut.

(Di luar diberkati dan bersemangat untuk berbagi bahwa kami mengharapkan kumpulan kecil kegembiraan kami musim panas ini).

Unggahan tersebut kemudian mendapatkan banyak komentar, tak terkecuali dari rekan sesama selebriti.

"Aww congrats," tulis aktris Yasmine Wildblood.

"Congrats Juliee," tulis aktris Velove Vexia.

Produser film Mira Lesmana juga turut memberikan komentar untuk Julie Estelle dalam unggahan tersebut.

"Duh! Berita yang luar biasa! Selamat Jules," tulis Mira Lesmana dalam akun @mirles.

Sebagai tambahan informasi, Julie Estelle menikah dengan David Tjiptobiantoro pada 25 Februari 2021 lalu.

David Tjiptobiantoro diketahui berprofesi sebagai pembalap.