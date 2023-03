Saat Ramadan, Polresta Bandar Lampung Polda Lampung Izinkan Saur Bersama di Yayasan

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Polresta Bandar Lampung, Polda Lampung, mengizinkan masyarakat melakukan kegiatan buka atau saur bersama di yayasan atau tempat sosial saat momen Ramadan.

"Kegiatan Saud on the road (SOTR) bisa diganti acara sahur bersama di rumah atau yayasan. Hal itu dinilai lebih tepat sasaran dan minim gesekan dengan komunitas lain," kata Kapolresta Bandar lampung, Polda Lampung Kombes Pol Ino Harianto, Senin (20/3/2023).

Dia mengimbau masyarakat Kota Bandar Lampung agar tidak melaksanakan saur on the road dan tradisi perang sarung baik sesudah salat taraweh ataupun jelang sahur.

"Jika ada kegiatan saur on the road dan juga tradisi perang sarung, laporkan," tegas dia.

Ini mengatakan, SOTR tidak akan menambah kekhusukan ibadah selama Ramadan namun justru bisa berakhir pada tawuran antar komunitas.

"Kita imbau untuk tidak dilaksanakan (SOTR dan perang sarung)," tekannya lagi.

Kemudian penyimpangan dari tradisi perang sarung ini adalah terjadinya disfungsi peran atau perilaku remaja yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat.

"Perang sarung sebagai tradisi anak-anak remaja di setiap Bulan Ramadan justru berubah menjadi sesuatu yang bernilai negatif dan menyimpang," katanya.

Diingatkannya, pelaku tawuran perang sarung dapat dijerat UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C Pasal 80 Ayat 1 dan 2, dan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman penjara diatas 5 tahun penjara.

Ino terus mengimbau masyarakat Bandar Lampung agar tidak melakukan hal-hal yang meresahkan dan menggangu kamtibmas.

"Jika ada hal yang meresahkan dan menggangu kamtibmas, kami akan tindak tegas," ujar dia.

Masyarakat yang mendapati atau melihat kejadian tersebut juga bisa langsung menggunakan layanan 110 untuk melaporkan ke aparat kepolisian.

"Tidak ada tradisi saur on the road, perang sarung maupun balap liar, jika ada laporkan," sambungnya.

Diakuinya, pihaknya juga telah memetakan wilayah-wilayah rawan kriminal di Kota Bandar Lampung selama berlangsungnya bulan puasa.

"Kami akan terus sosialisasi dan patroli mengimbau masyarakat untuk turut meminimalkan segala hal yang menimbulkan gangguan keamanan," tandasnya.

(Tribunlampung.co.id)