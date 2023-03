11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Lee Hyun Woo, Pemeran A Good Day to Be a Dog

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak 11 rekomendasi drama Korea terbaru milik Lee Hyun Woo, pemeran drakor romantis A Good Day to Be a Dog.

Pasalnya, rekomendasi drama Korea terbaru Lee Hyun Woo biasanya laris dipasaran apalagi yang genre drakor romantis.

Agar tak penasaran berikut rekomendasi drama Korea terbaru Lee Hyun Woo, termasuk drakor romantis yang bakal tayang.

Usai membintangi drakor Money Heist: Korea - Joint Economic Area Part II (2022), kini ia dipercaya membintangi drakor A Good Day to Be a Dog.

Pada drakor terbaru miliknya ini rencananya akan tayang pada pertengahan tahun 2023 mendatang.

Sementara itu, drakor ini disutradarai oleh Kim Dae Woong.

Naskah aslinya ditulis oleh Lee Hye dan Baek In A.

Selain Lee Hyun Woo dan Cha Eun Woo, drama ini juga akan dibintangi oleh Park Gyu-Young.

Tentunya ini menjadi drama paling dinanti karena menghadirkan aktor dan aktris muda berbakat.

Bukan hanya berperan di drakor A Good Day to Be a Dog, berikut rekomendasi drakor milik Lee Hyun Woo lainnya.

1. Money Heist: Korea - Joint Economic Area Part II (2022).

2. Money Heist: Korea - Joint Economic Area (2022).

3. The Liar and His Lover (2017).

4. Moorim School (2016).

