Polres Way Kanan Polda Lampung Amankan Aksi Damai Warga Kampung Sungsang dan Penengahan di PT AKG

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung melaksanakan pengamanan aksi damai gerakan pemuda dan masyarakat bersatu Kampung Sunsang, Kotabumi Way Kanan dan Penengahan di PT AKG Sunsang Kecamatan Negeri Agung, Way Kanan. Rabu (22/3/2023).

Kegiatan pengamanan dipimpin langsung Wakapolres Way Kanan, Polda Lampung, Kompol Zainul Fachry dengan menerjunkan 105 personel.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna mengungkapkan, sebelum menuju titik kumpul para warga Kampung Sunsang dan Penengahan tersebut berkumpul di Balai Kampung Sunsang, Kecamatan Negeri Agung, Way Kanan .

Pada pukul 08.40 WIB, massa mulai bergerak menggunakan R2 sekitar 80 unit menuju pertigaan jalan sebelum Kantor PT AKG, pihaknya melakukan pengawalan dan pengamanan.

Lalu menuju Kantor PT AKG dengan membawa alat peraga berupa pengeras suara, spanduk, karton dan langsung melakukan orasi.

Baca juga: Penjudi Togel Dibekuk Tekab 308 Polres Lampung Timur Polda Lampung, Disita Uang Ratusan Ribu dan HP

Baca juga: Anggota DPRD Lampung Apresiasi Polres Way Kanan Polda Lampung Berantas Judi Sabung Ayam

Dalam aksi itu, massa melalui koordinator lapangan (Korlap) Hasanudin menuntut perusahaan berdasarkan kontrak HGU yang sudah habis untuk segera meninggalkan kampung.

"Apabila tidak ada penyelesaian maka kita akan memasang portal di jalan," ungkapnya.

Pihaknya meminta PT AKG agar jangan sampai mengorbankan petani yang tidak punya lahan.

"Kami ingin mengelola langsung lahan milik kami dikarenakan kami warga masyarakat belum merasa sejahtera," ujarnya.

Kapolres Way Kanan Teddy menyampaikan arahan terkait penanganan aksi sekaligus mengingatkan kepada anggota yang terlibat pengamanan melaksanakan tugas sesuai tupoksinya.

"Jangan ada penggunaan senjata api atau jangan sampai ada personel yang terprovokasi dari aksi unjuk rasa," pintanya.

Teddy mengimbau massa melakukan orasi untuk menjaga situasi keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

(Tribunlampung.co.id)