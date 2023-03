Promo Ramayana Ciplaz Lampung, Bagi-bagi Voucher Potongan Harga Rp 50-100 Ribu

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Ramayana Ciplaz Lampung menghadirkan banyak promo menarik untuk menyambut bulan Ramadan.

Supervisor Supermarket Ramayana Ciplaz Lampung Andre Purwanto mengatakan, promonya adalah Ramayana Bagi-Bagi Voucher yang berlangsung tanggal 24 Maret-21 April 2023.

"Promo ini hanya berlaku untuk semua fashion pria, wanita, dan anak-anak," kata Andre saat jelaskan promo di Ramayana Ciplaz Lampung, Rabu (22/3/2023).

Di promo ini, setiap pembelanjaan minimal Rp 500 ribu mendapatkan voucher Rp 50 ribu yang bisa digunakan untuk potongan harga pembelanjaan kedua minimal Rp 150 ribu.

Setiap pembelanjaan minimal Rp 1 juta akan mendapatkan voucher Rp 100 ribu yang bisa digunakan pembelanjaan kedua minimal Rp 300 ribu.

Promo selanjutnya adalah promo belanja buah sepuasnya bayar hanya 2 kg, yang berlaku hingga 26 Maret 2023.

Cara mendapatkan promo ini, konsumen bebas bebas berbelanja buah apa saja yang diinginkan, lalu masukan buah tersebut kedalam plastik yang sudah disediakan sampai plastik bisa diikat rapat.

Promo lain adalah promo arisan lebaran yang berlaku hingga 30 Maret 2023.

Di promo ini konsumen yang berbelanja minimal Rp 250 ribu disupermaket dan Rp 500 ribu di fashion dengan menggunakan debit atau kredit BCA berkesempatan mengikuti undian berhadiah.

Baik promo arisan lebaran maupun belanja buah sepuasnya bayar 2 kg berlaku untuk member Ramayana.

Lalu ada promo harga kaget, yang berlaku tanggal 22-26 Maret 2023.

Promonya adalah harga spesial Rp 40-100 ribu untuk atlas sarung favorit serasi, atlas sarung favorit, terry palmer siganature handuk motif, handuk microfiber motif 70x135, merah putih handuk polos 60x120 isi 2pcs, terry palmer handuk motif 70x140, dan merah putih handuk polos 70x135.

Masih di promo harga kaget ada bantal cinta 47x97 Rp 59 ribu/pc, dan morning glory premium bantal/guling polos Rp 50 ribu per pcs.

Ada juga promo harga kaget sanex blender, GMC stand fan, advance rice cooker G-20, dan crown jam dinding Rp 29-155 ribu.

Berikutnya promo matsamin yang juga berlaku tanggal 22-26 November 2023.

Promonya adalah harga spesial Rp 17.400 untuk shampo zinc 170 ml, ABC special grade 485 ml, frisian flag susu bubuk full cream dan coklat 800 gram, royale softener pouch 720 ml, so klin liquid pouch 750 ml, dan monde butter cookies biskuit can 454 gram

Sweety bronze pants Rp 49.950/ pak, indomie mie instan rasa soto mie 70 gram Rp 13.100/5 pcs, dan wals magnum mini Rp 45.900/pak.

Angggur red globe Rp 6.690/100 gram, jeruk wokam Rp 3.390/100 gram, dan melon sky rock Rp 1.390/100 gram.

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)