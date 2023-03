8 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Yoon Da Young, Pemain Drakor Apple of My Eye

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat banyak rekomendasi drama Korea terbaru Yoon Da Young yang bisa dinikmati pencinta drakor romantis.

Adapun rekomendasi drama Korea terbaru Yoon Da Young memiliki genre yang beragam, termasuk drakor romantis.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Yoon Da Young bisa memberikan informasi mengenai jejak rekamnya di drakor romantis.

Terbaru, Yoon Da Young akan membintangi serial terbarunya yang berjudul Apple of My Eye.

Drakor ini akan fokus pada cerita keluarga yang tumbuh saat membesarkan anak adopsi.

Dalam drakor Apple of My Eye, Yoon Da Young akan menjadi Ok Mi Rae.

Dia digambarkan sebagai anak adopsi di suatu keluarga.

Di serial tersebut, Yoon Da Young akan beradu akting dengan Seo Jun Young, Kim Si Eun, Song Chae Hwan, dan masih banyak lagi.

Rencananya, drakor Apple My Eye bakal tayang setiap Senin hingga Jumat mulai 27 Maret 2023 mendatang, menggantikan slot The Love in Your Eyes.

Sambil menunggu penayangan perdananya, simak rekomendasi drama Korea terbaru Yoon Da Young lainnya.

1. The All-Round Wife (2021).

2. The Witch's Diner (2021).

3. Man in a Veil (2020).

4. Rich Man (2018).

