Polres Way Kanan Polda Lampung Terus Lanjutkan Penyelidkan Penganiaayan Pagar Mulya

Ilustrasi. Polres Way Kanan Polda Lampung masih terus lakukan penyelidikan penganiayaan yang dilaporkan oleh korban.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan di Pakuan Ratu, Polres Way Kanan Polda Lampung lakukan pemeriksaan lanjutan saksi dan terlapor



Terkait kasus tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan yang dilaporkan korban Pagar Mulya di Polsek Pakuan Ratu pada tanggal 19 Februari 2023 yang dilimpahkan perkaranya pada tanggal 08 Maret 2023 di Polres Way Kanan, Polda Lampung.

Hingga saat ini proses penyelidikan masih dilaksanakan Polres Way Kanan Polda Lampung.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kasat Reskrim AKP Andre Try Putra menjelaskan saat di ruang kerjanya pada Jumat (24/03/2023) bahwa saat ini proses penyelidikan kasus ini masih berjalan.

Berdasarkan keterangan penyidik Satreskrim Polres Way Kanan yang menangani kasusnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yakni Pagar Mulya pada senin tanggal 13 Maret 2023.

Selain itu, penyidik telah melakukan pemeriksaan introgasi lanjutan terhadap saksi dan terlapor inisial AL pada hari selasa tanggal 21 Maret 2023 di Satreskrim Polres Way Kanan.

Kasat Reskrim menanggapi adanya pemberitaan yang disampaikan Kimin (keluarga korban) kepada jurnalis di salah satu media online terkait penanganan laporan Pagar Mulya di Polres Way Kanan terkesan lambat dan diulu-ulur.

Lebih dalam Andre mengungkap, sama seperti pihak keluarga korban, Polres Way Kanan juga amat mengharapkan proses penyidikan dapat segera tuntas.

"Apabila perkembangan penanganan kasus ini dianggap lambat, kami mohon agar keluarga korban bersabar dalam proses penyelidikannya.

Tapi pada dasarnya Polres Way Kanan tetap berupaya keras agar penyidikan kasus ini berjalan sesuai harapan dan dapat diungkap tuntas," tutupnya.

(Tribunlampung.co.id)