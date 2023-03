Sinopsis Drama Korea Terbaru Gangster Become a High Schooler yang Dibintangi Yoon Chan Young

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut sinopsis drama Korea terbaru Gangster Become a High Schooler yang dibintangi aktor Yoon Chan Young.

Melalui sinopsis drama Korea terbaru Gangster Become a High Schooler, penggemar Yoon Chan Young bisa mengetahui cerita yang akan diangkat.

Bukan itu saja, sinopsis drama Korea terbaru Gangster Become a High Schooler juga bisa mengungkapkan tokoh yang dilakoni oleh Yoon Chan Young.

Setelah membintangi drakor All of Us Are Dead (2022), aktor muda Yoon Chan Young akan berperan pada drama Gangster Become a High Schooler.

Perlu diketahui, drama ini merupakan drama adaptasi novel.

Selain itu, drakor milik Yoon Chan Young ini diketahui bergenre romantis.

Kemampuan aktingnya pun tak diragukan lagi lantaran ia membintangi banyak drama di tahun ini.

Pria kelahiran 25 April juga akan muncul pada drakor Delivery Man dan All of Us Are Dead 2.

Lantas seperti apa sinopsis drakor terbaru Gangster Become a High Schooler?

Menggambarkan kisah seorang gangster bernama Kim Deuk Pal (Yoon Chan Young) dan seroang siswa misterius.

Saat itu ia hendak menyelamatkan seorang siswa sekolah menengah yang mencoba bunuh diri bernama Song Yi Heon.

Namun, tubuhnya langsung dirasuki oleh Song Yi-heon.

Juga diketahui anak laki-laki itu merupakan korban kekerasan di sekolah.

