6 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Min Wook Hyuk, Pemeran Drakor dr Cha

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat berbagai rekomendasi drama Korea terbaru Min Wook Hyuk yang bisa jadi tontonan saat bosan.

Diketahui rekomendasi drama Korea terbaru Min Wook Hyuk memiliki cerita yang menarik.

Terbaru, Min Wook Hyuk bakal membintangi serial bertemakan kedokteran melalui drakor dr Cha.

Dalam drama tersebut, dia berperan sebagai Roy Kim, seorang ahli bedah yang menyukai jenis cinta yang bebas.

Dengan pesonanya yang manis sekaligus seksi, Roy Kim mampu membuat siapa saja jatuh cinta padanya.

Sayangnya, dia justru tidak membalas ketulusan cinta yang berdatangan untuknya.

Hingga akhirnya, Roy Kim mulai tertarik dengan Cha Jung Sook, seorang ibu rumah tangga yang kembali mengejar kariernya sebagai dokter.

Drakor dr Cha bercerita yang kisah Cha Jung Sook (Um Jung Hwa) yang kembali menjadi residen di sebuah rumah sakit setelah sempat merelakan kariernya untuk keluarga.

Selain dengan Um Jung Hwa, Min Woo Hyuk juga akan beradu akting dengan Kim Byung Chul, Myung Se Bin, dan lainnya.

Rencananya, drakor terbaru dr Cha tayang pada 15 April 2023 di JTBC, setiap Sabtu dan Minggu.

Sambil menunggu tayang, simak rekomendasi drama Korea terbaru Min Wook Hyuk berikut ini.

1. If You Wish Upon Me (2022)

2. Love With Flaws (2019)

3. The 3rd Charm (2018)

4. Vampire Prosecutor 2 (2012)

5. The Thousandth Man (2012)

6. Holyland (2012)

Itulah rekomendasi drakor terbaru Min Wook Hyuk yang bisa dinikmati pencinta drakor.

(Tribunlampung.co.id/Virginia Swastika)