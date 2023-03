Polsek Baradatu Way Kanan Polda Lampung Ringkus Pelaku Pencurian HP di Sekolah

Ilustrasi pencuri Hp. Tekab 308 Presisi Polsek Baradatu Polres Way Kanan, Polda Lampung, meringkus pelaku kasus tindak pidana pencurian biasa di salah satu SMK di Kampung Setia Negara Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Sabtu (25/03/2023).

Tribunlampung.co.id, Way Kanan- Tekab 308 Presisi Polsek Baradatu Polres Way Kanan, Polda Lampung, meringkus pelaku kasus tindak pidana pencurian biasa di salah satu SMK di Kampung Setia Negara Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Sabtu (25/03/2023).

Tersangka yang dibekuk petugas Polsek Baradatu Polres Way Kanan, Polda Lampung, itu berinisial MDS (19) yang berdomilisi di Kampung Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan Polda Lampung AKBP Teddy Rachesna melalui Kasatreskrim AKP Andre Try Putra, menyampaikan kronologis kejadian pada hari Kamis 02-02-2023 pukul 09:45 WIB telah terjadi pencurian di Kantin SMK Baradatu.

Saat itu Fitri sedang membeli makanan di kantin, lalu satu unit HP milik korban di letakkan di meja kantin dan kemudian korban berjalan ke kantin sebelahnya yang hanya berbatas sekat papan.

Tiga menit kemudian korban kembali ke kantin pertama dan mendapati satu unit HP milik korban sudah hilang.

Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian satu unit HP merk OPPO 16A warna biru mutiara ditaksir sekitar Rp 2,6 juta.

Baca juga: Polsek Pesisir Tengah Polda Lampung Razia Petasan di Pasar Krui

Baca juga: Pemuda di Tanggamus Lampung Dibekuk Gara-gara Maling Mesin Pompa Air

“Korban lalu melapor ke Polsek Baradatu guna di proses lebih lanjut,” terang Kasatreskrim AKP Andre Try Putra.

Atas laporan dari korban itu, hasilnya pada hari Jumat (24/03/2023) sekitar pukul 08:00 WIB Tekab 308 Polsek Baradatu Polres Way Kanan Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat dan berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka yang sedang berada di Dusun Solo 2 Kampung Setia Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan tanpa disertai perlawanan.

Selanjutnya pelaku dan barang bukti ke dibawa menuju Polsek Baradatu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Atas perbuatannya pelaku dapat diancam dalam pasal 362 KUHP dengan kurung maksimal lima tahun penjara,“ tandas mantan Kasatreskrim Polres Tubaba itu. (*)

(Tribunlampung.co.id)