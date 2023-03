Sinopsis Drama Korea Terbaru Biography of Villains yang Dibintangi Aktor Shin Ha Kyun

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut sinopsis drama Korea terbaru Biography of Villains yang diperankan oleh Shin Ha Kyun.

Lewat sinopsis drama Korea terbaru Biography of Villains pencinta drakor bisa mengatahui cerita yang diangkat.

Bukan itu saja, sinopsis drama Korea terbaru Biography of Villains juga bisa memperlihatkan deretan artis yang terlibat di dalamnya.

Usai membintangi Yonder (2022), kini Shin Ha Kyun akan membintangi drakor berjudul Biography of Villains di tahun ini.

Juga drama ini merupakan drakor produksi kanal ENA.

Untuk diketahui, drakor Biography of Villain merupakan drama bergenre kriminal.

Walau jadwal tayangnya belum pasti, namun drama ini kabarnya juga akan dibintangi oleh aktor ternama lainnya.

Yakni aktor ternama Kim Young Kwang dan Shin Jae Ha.

Serial ini akan disutradarai oleh Kim Jung Min.

Ia sebelumnya sukses dalam menggarap drama Bride of Black, Bad Guys, Film Monster, Now at My School dan Morning Comes to the Psychiatric Ward.

Lantas seperti apa sinopsis drama Korea terbaru Biography of Villains?

Drama ini akan mengisahkan tentang kehidupan seorang penjahat.

Shin Ha Kyun akan beradu akting dengan Kim Young Kwang sebagai partner soal hal kriminal.

Selain itu, keduanya juga akan menjadi seorang pembunuh berantai.