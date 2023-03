8 Rating Drama Korea Terbaru di Maret 2023, Drakor The Real Has Come Fantastis

Ilustrasi. Drama Korea terbaru The Real Has Come.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Rating drama Korea terbaru Maret 2023, rating drakor The Real Has Come tayang perdana dengan mencetak rating fantastis 17,7 persen.

Sementara perolehan rating drama Korea terbaru Pandora Beneath the Paradie kembali menurun di episode 5.

Hal yang sama juga dialami oleh drama Korea terbaru Divorce Attorney Shin di episode 7.

Dan Taxi Driver 2 juga ratingnya kembali melesat naik di episode 10 setelah sebelumnya sempat anjlok.

Berikut daftar lengkapnya dilansir dari Nielsen Korea, Minggu (26/3/2023):

1. Pandora Beneath the Paradise

Rating Pandora Beneath the Paradise kembali merosot di episode 5 yakni 3,3 persen, setelah sebelumnya sempat meningkat di angka 4,1 persen pada episode 4.

Di episode , rating Pandora Beneath the Paradise merosot di angka 3,9 persen.

Rating drama Korea terbaru Pandora Beneath the Paradise meningkat di episode 2 yakni di angka 5,7 persen.

Drakor terbaru ini mengisahkan tentang seorang wanita bernama Hong Tae Ra, yang alami hilang ingatan tentang masa lalunya usai kecelakaan.

Hong Tae Ra hidup sempurna dan memanfaatkan kehidupannya itu untuk balas dendam di masa lalunya.

2. The Real Has Come (2023)

Drakor terbaru The Real Has Come tayang perdana dengan mencetak rating fantastis 17,7 persen.

Drakor terbaru yang tayang 25 Maret 2023 ini, mengisahkan tentang wanita hamil yang belum menikah dan membesarkan anaknya sendiri, bernama Oh Yeon Doo.