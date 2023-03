Gabriel Prince Akhirnya Minta Maaf dan Klarifikasi setelah Dihujat Gegara Rendahkan Lyodra

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Berita seleb terkini, Gabriel Prince akhirnya minta maaf setekah dihujat habis-habisan oleh warganet soal penyanyi Lyodra.

Diketahui, Gabriel Prince memberikan nilai pada wajah penyanyi Lyodra.

Hal itu bermula ketika Gabriel Prince diminta untuk memberikan rating wajah wanita di salah satu konten TikTok yang salah satunya foto Lyodra.

Gabriel Prince diminta untuk memberikan penilaian yang diberikan melalui foto yang berikan.

Saat salah satu foto, yakni penyanyi Lyodra ditunjukkan, Gabriel Prince langsung memberikan nilai di bawah 5 untuk sang penyanyi populer itu.

“Kalau lihat foto ini, mungkin aku ngasihnya 3,5,” ucap Gabriel Prince.

Penilaian Gabriel untuk Lyodra itu yakni 3,5 dari 10, hal itulah yang membuat akun media sosial Gabriel Prince digeruduk oleh para penggemar Lyodra.

Menyadari banyaknya hujatan yang diberikan untuknya karena penilaiannya itu, Gabriel Prince pun akhirnya klarifikasi dan meminta maaf.

Ia memberi klarifikasi soal kontennya bersama sang adik, Philipus Royce yang disebut warganet menyinggung Lyodra.

"Aku mau minta maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung atau tidak nyaman buat kalian, tapi aku harus meluruskan kalau aku tidak ada niat sedikitpun untuk menjatuhkan orang lain atau tidak menghargai mereka," kata Gabriel Prince, dilansir dari Instastory-nya Minggu (26/3/2023).

Gabriel Prince menegaskan bahwa dari kecil ia sudah dididik dan diajarkan tentang etika, sikap, dan kejujuran.

"Aku sudah bilang betapa aku juga admire their career,"

"Kita semua sebagai pelaku entertainment juga bekerja keras dengan kelebihan dan kekurangan kita masing-masing

"dan aku sangat bersyukur dan berterima kasih kepada orang-orang yang support aku selama ini," tulisnya.

Gabriel pun menyebut jika semuanya hanya salah paham.

"Sekali lagi aku minta maaf atas kesalahpahamannya,"

"Semoga kita semua lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media dan saling support untuk terus berkarya, thank you and have a good one," tutup Gabriel Prince.

(Tribunlampung.co.id)