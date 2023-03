Rating Drama Korea Terbaru Maret 2023, Drakor Pandora Beneath The Paradise Naik

Ilustrasi pemain drakor Pandora Beneath The Paradise. Rating drama Korea terbaru Pandora Beneath The Paradise naik.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Hasil rating drama Korea terbaru Maret 2023 memperlihatkan perubahan pada klasemen drakor minggu lalu.

Salah satunya terlihat pada rating drama Korea terbaru Pandora Beneath The Paradise yang baru saja menayangkan episode terbaru drakornya.

Dalam episode terbaru mereka, rating drama Korea terbaru Pandora Beneath The Paradise tersebut berhasil mendapatkan nasib baik.

Sebab, mereka mengalami peningkatan rating dari episode sebelumnya.

Kantor riset Nielsen Korea menyebut bahwa drakor terbaru Lee Ji Ah itu meraih skor 4,3 persen.

Sementara sebelumnya mereka mendapatkan peringkat rata-rata nasional 3,3 persen di episode 5.

Drakor terbaru ini mengisahkan tentang seorang wanita bernama Hong Tae Ra, yang alami hilang ingatan tentang masa lalunya usai kecelakaan.

Hong Tae Ra hidup sempurna dan memanfaatkan kehidupannya itu untuk balas dendam di masa lalunya.

Selain Pandora Beneath The Paradise, simak juga hasil rating drama Korea terbaru Maret 2023 lainnya.

1. The Real Has Come

The Real Has Come kembali memberikan tayangan terbaik mereka pada episode kedua.

Terbukti mereka berhasil melesat dengan rating tinggi yakni 20,3 persen.

Sebelumnya pada saat tayang perdana, serial romantis ini meraih peringkat rata-rata 17,7 persen.

Peningkatan tersebut pun menandai drakor terbaru The Real Has Come sebagai tayangan yang paling banyak ditonton sepanjang hari.

