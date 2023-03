Polsek Blambangan Umpu Polda Lampung Datangi TKP Kebakaran Rumah di Bumi Ratu

Anggota Polsek Blambangan Umpu, Polres Way Kanan, Polda Lampung datangi rumah Budianto yang terbakar, Selasa (28/3/2023).

Dok Polres Way Kanan

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polsek Blambangan Umpu, Polres Way Kanan, Polda Lampung, mendatangi peristiwa kebakaran rumah di Dusun 3 Kampung Bumi Ratu Kecamatan Umpu Semenguk, Way Kanan. Selasa (28/3/2023).

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Blambangan Umpu Kompol A Yudi Taba menjelaskan, pihaknya mendapat informasi dan laporan terkait kebakaran pada Selasa (28/3/2023) dini hari pukul 03.00 WIB.

"Lalu petugas menuju TKP guna melakukan penyelidikan penyebab kebakaran,” beber Yudi.

Berdasarkan keterangan pemilik rumah Budianto Sitepu, diduga api berasal dari korsleting atau hubungan arus pendek listrik.

"Pertama kali terlihat dari dalam rumahnya tepatnya di plafon atas ruang tamu rumah bagian depan," ungkapnya.

Baca juga: Berbekal Kunci Serep, AL Curi Pikap yang Baru Dijualnya, Dibekuk Polres Tuba Polda Lampung

Baca juga: Honda Jazz Tertinggal di Lahan Kosong Punya Siapa? Diangkut ke Polsek Batanghari Nuban Polda Lampung

Saat itu juga Budianto langsung membangunkan istri dan anaknya yang sedang tidur di dalam kamar untuk keluar dari rumah tersebut.

Dia juga meminta tolong warga sekitar untuk memadamkan api dengan alat seadanya namun api tetap merambat dan membakar seluruh rumah dengan ukuran rumah 14 x 15 meter.

Konstruksi rumah sendiri terbuat dari dinding semen dengan atap rangka baja.

Pemadaman api dilakukan secara manual oleh warga sekitar dengan menggunakan ember dan mesin pompa air kemudian dibantu 2 unit mobil damkar dan api telah berhasil dipadamkan.

"Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini," jelasnya.

Namun ijazah SD, SMP dan SMA ( milik Budianto Sitepu dan Laswinda G) dan peralatan rumah tangga ludes terbakar.

Saat ini Polsek Blambangan Umpu Polres Way Kanan sedang menyelidiki kasus tersebut.

"Aparat masih mengumpulkan keterangan dari para saksi, ditaksir kerugian mencapai Rp 100 juta rupiah," tandasnya

(Tribunlampung.co.id)