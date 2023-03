Rating Drama Korea Terbaru Maret 2023, Drakor The Real Has Come Teratas

Rating drama Korea terbaru The Real Has Come memperoleh peringkat teratas setelah penayangan episode keduanya.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Rating drama Korea terbaru Maret 2023 menunjukan perubahan peringkat dari pekan lalu.

Drakor The Real Has Come saat ini menduduki puncak tertinggi dalam rating drama Korea terbaru.

Rating tertinggi drama Korea terbaru The Real Has Come didapat setelah penayangan episode kedua.

Meski baru tayang namun drakor The Real Has Come sudah menunjukkan kesuksesan dalam perolehan rating.

Berikut urutan rating drama Korea terbaru dimana The Real Has Come meraih peringkat teratas.

1. The Real Has Come

The Real Has Come kembali memberikan tayangan terbaik mereka pada episode kedua.

Terbukti mereka berhasil melesat dengan rating tinggi yakni 20,3 persen.

Sebelumnya pada saat tayang perdana, serial romantis ini meraih peringkat rata-rata 17,7 persen.

Peningkatan tersebut pun menandai drakor terbaru The Real Has Come sebagai tayangan yang paling banyak ditonton sepanjang hari.

Drakor terbaru yang tayang 25 Maret 2023 ini, mengisahkan tentang wanita hamil yang belum menikah dan membesarkan anaknya sendiri, bernama Oh Yeon Doo.

2. Divorce Attorney Shin

Peningkatan juga dialami oleh drakor Divorce Attorney Shin.

Pada episode 8, serial tersebut meraih skor 6,8 persen.