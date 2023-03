15 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Baek Jin Hee, Pemain Drakor The Real Has Come

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drakor terbaru yang dibintangi Baek Jin Hee, termasuk drakor The Real Has Come.

Berbagai rekomendasi drama Korea terbaru Baek Jin Hee diketahui memiliki cerita yang menarik serta genre drakor komedi romantis.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Baek Jin Hee juga banyak dibintangi oleh aktor dan aktris drakor ternama.

Terbaru pada 2023, Baek Jin Hee membintangi drakor komedi romantis The Real Has Come.

Dalam serial tersebut, dia menjadi pemeran utama bernama Oh Yeon Do.

Baca juga: 8 Rating Drama Korea Terbaru Maret 2023, Our Blooming Youth Stagnan

Baca juga: Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kang Dong Won, Pemain Drakor Polaris

Oh Yeon Do diceritakan sebagai instruktur bahasa yang dianggap sebagai “pemula super” di industri kuliah daring.

Meskipun dia sudah sangat dekat untuk mencapai mimpinya menjadi dosen internet top, kehidupan Oh Yeon Doo terbalik ketika dia tahu dia hamil dengan bayi mantan pacarnya.

Pada drakor The Real Has Come, Baek Jin Hee beradu akting dengan Ahn Jae Hyun.

Diketahui serial tersebut sudah tayang perdana pada 25 Maret 2023 di KBS2 dan platform online Viki.

Selain The Real Has Come, simak juga beberapa rekomendasi drama Korea terbaru Baek Jin Hee lainnya.

1. Curtain Call (2022)

2. My Fellow Citizens (2019)

3. Feel Good To Die (2018)

4. Let's Eat 3 (2018)