Door To Door, Polres Way Kanan Polda Lampung Berbagi Takjil di Kampung Negeri Baru

Di bulan Ramadan 1444 H, Polres Way Kanan Polda Lampung secara door to door membagikan takjil di Kampung Negeri Baru dan Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, Selasa (28/03/2023).

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Di bulan Ramadan 1444 H, Polres Way Kanan Polda Lampung berbagi takjil door to door di Kampung Negeri Baru dan Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Selasa (28/03/2023).

Kepala Polres Way Kanan Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kasat Intelkam Iptu Asep Komarudin menjelaskan kegiatan ini mengangkat tema dengan bulan puasa dan semangat ramadhan Polri berbagi.

Oleh karena itu, kata dia, ramadhan adalah bulan yang baik. Sehingga momentum ini tidak ingin dilewatkan oleh seluruh personel Polres Way Kanan, Polda Lampung.

"Semuanya saling bahu membahu untuk dapat berkesempatan menebarkan kebaikan dan berbagi kepada masyarakat," kata Kasatintelkam Iptu Asep.

Dia menuturkan, takjil gratis dibagikan dengan cara menyambangi langsung rumah warga yang membutuhkan.

"Alhamdulillah aksi ini mendapat respon positif dari masyarakat, bahkan mendapat apresiasi dari ibu Muslimah," imbuhnya.

“Semoga kegiatan ini dapat memberikan keberkahan bagi kita semua dan juga bermanfaat bagi sesama,” tutupnya.

(Tribunlampung.co.id)