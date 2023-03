Polsek Buay Bahuga Polda Lampung Bagikan Bantuan Kemanusiaan untuk Negeri di Kampung Sri Tunggal

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polsek Buay Bahuga,Polres Way Kanan, Polda Lampung, memberikan bantuan kemanusian di Kampung Sri Tunggal, Kecamatan Buay Bahuga, Way Kanan, Rabu (29/3/2023).

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Buay Bahuga Iptu Herwin Afrianto mengatakan, bantuan kemanusiaan untuk negeri ini dalam rangka membantu upaya pemerintah mengatasi inflasi pangan.

"Khususnya dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadan dengan menyalurkan paket sembako berupa beras ke rumah warga yang membutuhkan," kata Herwin.

Pihaknya berharap dengan adanya bantuan yang diberikan ini setidaknya dapat meringankan beban saudara dan bermanfaat.

Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian Polres Way Kanan kepada masyarakat khususnya warga yang memang membutuhkan.

Diantaranya yang menerima adalah Musiri (85) yang tinggal hanya bersama istrinya dirumah Kampung Sri Tunggal.

(Tribunlampung.co.id)