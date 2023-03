Rekomendasi Drama Korea Terbaru Jun Ji Hyun, Diincar Main di Drakor Polaris

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Deretan rekomendasi drama Korea terbaru Jun Ji Hyun bisa dinikmati pencinta drakor.

Berbagai rekomendasi drama Korea terbaru Jun Ji Hyun memiliki cerita drakor yang menarik.

Terbaru, Jun Ji Hyun diincar untuk membintangi drama Korea romantis terbaru bergenre romantis, yakni drakor Polaris.

Bahkan artis yang juga dikenal dengan nama Gianna Jun ini dilaporkan menjadi pemeran utama.

IEUM HASHTAG selaku agensi Jun Ji Hyun pun membenarkan terkait dengan kabar artis mereka yang diincar untuk bermain di drakor Polaris.

Namun mereka menyebut sang artis masih mempertimbangkan tawaran tersebut dan belum membuat keputusan final.

Diketahui Polaris merupakan drama mata-mata romantis terbaru.

Serial ini bercerita tentang mata-mata yang bekerja untuk menemukan jati dirinya yang sebenarnya.

Polaris rencananya akan digarap oleh sutradara dan penulis naskah drakor Little Women, yakni Kim Hee Won dan Jung Seo Kyung.

Sementara untuk tanggal perilisannya masih belum diumumkan.

Sambil menunggu kabar selanjutnya, simak beberapa rekomendasi drama Korea terbaru Jun Ji Hyun berikut ini.

1. Jirisan (2021).

2. Kingdom Season 2 (2020).

3. The Legend of the Blue Sea (2016).

4. My Love From the Star (2013).

5. Happy Together (1999).

6. Fascinate My Heart (1998).

Itulah beberapa rekomendasi drama Korea terbaru Jun Ji Hyun.

(Tribunlampung.co.id/Virginia Swastika)