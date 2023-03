Sambut Ramadan, Queensland Lampung City Mall Beri Promo Buy One Get One

Queensland Lampung City Mall menggulirkan promo diskon 20 persen dan buy one get one yang berlangsung selama Ramadan.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Queensland Lampung City Mall menggulirkan promo yang berlangsung selama Ramadan.

Supervisor Queensland Lampung City Mall, Anggun mengatakan, promonya adalah diskon 20 persen untuk produk tertentu.

Syarat mendapatkan diskon 20 persen ini adalah harus belanja minimal Rp 700 ribu dalam satu struk.

Ada juga promo buy one get one yang juga berlaku untuk produk tertentu.

Untuk mendapatkan promo buy one get one tidak harus membeli produk yang sama, tapi juga bisa produk yang beda.

"Nanti yang dibayar adalah produk dengan harga tertinggi," kata Anggun, Selasa 28 Maret 202

Queensland Lampung City Mall adalah toko pakaian muslim modern wanita, seperti hijab, gamis, tunik, dan sebagainya.

Ada juga aksesoris yakni tas, kacamata, dan ikat pinggang.

Keunggulan Queensland dibanding toko lain adalah bahannya premium dan nyaman digunakan.

Queensland punya perancang busana sendiri, sehingga modelnya beda dengan toko lain

Queensland memiliki slogan feminine, chic, dan classy, dan slogan tersebut menggambarkan bagaimana model pakaian di Queensland.

Queensland Lampung City Mall buka setiap hari pukul 10.00-22.00 WIB

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)