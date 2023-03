Boy William Langsung Video Call Karen Vendela Singgung Soal Pacar Baru

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Youtuber Boy William langsung melakukan video call dengan mantan tunangannya Karen Vendela dan membahas soal pacar baru.

Pada saat video call, Boy William mengucapkan selamat kepada Karen Vendela karena telah memiliki pacar baru.

Bahkan, Boy William juga akui hubungannya masih baik dengan Karen Vendela.

Saat berbincangdi podcast iWil Network pada Rabu (29/03/2023), Natasha Wilona menyodorkan handphonenya ke Boy dan melakukan panggilan video dengan mantannya itu.

Ia pun mengungkapkan turut berbahagia karena mengetahui Karen sudah memiliki pasangan baru.

"Katanya kamu punya cowo baru, selamat ya, aku harap kamu bahagia, are you happy? very happy?."

"Yaudah yang penting kan happy, di hidup kita kan harus move on," jelas pria yang kini digosipkan dekat dengan Ayu Ting Ting tersebut.

Juga dikatakan Karen, dia memilih untuk move on ke babak baru bersama dengan pacar barunya itu.

"Iya move on to new chapter, to the better chapter," jawab Karen.

Pria berusia 31 tahun tersebut berharap Karen selalu bahagia.

"Yang penting dia happy, dia udah upload, aku udah liat juga."

"Gakpapa yang penting dia happy lah, selama dia happy aku gak masalah," bebernya.

Walau keduanya tak jadi menikah, baik Boy maupun Karen masih berhubungan baik.

Mereka juga tak mempersalahkan jika masing-masing telah berpaling hati.

