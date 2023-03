Ketahuan Curi 2 Motor, Pelaku Ditangkap di Rumahnya Tanpa Perlawanan

Tribunlampung.co.id, Lampung Tengah - Tekab 308 Polsek Way Pengubuan, Polres Lampung Tengah, Polda Lampung meringkus pelaku pencurian dengan pemberatan (curat).

Pelaku inisial IH (42) menggasak dua unit sepeda motor milik korban Rohadi (38) warga Kampung Candi Rejo, Kecamatan Way Pengubuan, Lampung Tengah, Sabtu ( 25/3/2023).

Pelaku berhasil diamankan di kediamannya Kampung Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Way Pengubuan, Lampung Tengah tanpa perlawanan, Rabu (29/3/2023).

Kapolsek Way Pengubuan, Polres Lampung Tengah Iptu Andi M Putra mengatakan, pelaku telah menggasak motor merk Yamaha Vega ZR warna merah maroon BE 4785 HX dan KTM warna hitam BE 8901 GA.

Menurut Kapolsek, kejadian bermula saat pelaku berusaha memasuki rumah korban sekira pukul Jam 02.00 WIB dini hari saat korban sedang tertidur.

Pelaku melakukan pencurian dengan cara memanjat pagar rumah lalu merusak dinding dapur yang terbuat dari geribik bambu.

"Pelaku masuk ke rumah melalui gribik yang terletak di sebelah kiri belakang dekat kamar mandi rumah korban," kata Andi saat dikonfirmasi, Kamis (30/3/2023).

Setelah berhasil masuk, pelaku menggasak 2 motor korban dengan cara membawanya satu persatu.

Pelaku mendorong keluar 1 unit motor merk KTM warna hitam BE 8901 GA melalui pintu dapur.

Setelah dibawa kabur, sepeda motor disembunyikan pelaku di belakang Balai Kampung Candi Rejo.

"Karena motor yang dikeluarkan pertama tidak bisa dihidupkan, pelaku menyembunyikannya lalu kembali mengambil 1 unit motor korban," kata Kapolsek.

Namun, lagi-lagi sepeda motor kedua tidak bisa dihidupkan atau rusak, kemudian pelaku menuntun sepeda motor tersebut untuk disembunyikan di tempat yang berbeda.

Pelaku diketahui menyembunyikan motor kedua di area ladang dekat sungai Way Pengubuan.

Kapolsek mengatakan, korban keesokan harinya terkejut melihat 2 unit sepeda motornya sudah tidak ada di dapur.