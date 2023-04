Bazar Sistersel Mal Boemi Kedaton Beri Promo Diskon hingga 80 Persen

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Sistersel menggelar bazar di lantai ground Mal Boemi Kedaton tanggal 27 Maret sampai tanggal 16 April 2023.

Kepala Toko Sistersel Mal Boemi Kedaton, Oktariyani mengatakan, selama bazar berlangsung, ada promo menarik yang diberikan.

Promonya adalah diskon hingga 80 persen.

Lalu ada promo potongan harga menarik jika berbelanja minimal Rp 500 ribu.

"Promo tersebut diberikan untuk produk Sophie Martin dan Brun Brun," kata Okta, Kamis 30 Maret 2023

Okta menjelaskan produk Sophie Martin yang diberikan promo ada tas, dompet, dan pouch

Untuk produk Brun Brun yang diberikan promo ada tas, dompet, pouch, body serum, lip cream, lip color, lipstik, kiss proof, blushing cream, dan black head nose mask

Ada juga produk deodorant, hand and body lotion, black head nose mask, shower serum, parfum, hair and body mist, foot scrub, dan reed difuser.

Selain itu ada juga promo buy one get one untuk produk jam tangan Brun Brun.

Di promo buy one get one ini pelanggan bebas memilih dua jam tangan apa saja, dan yang akan dibayar adalah jam tangan dengan harga tertinggi.

Semua produk Brun Brun dan Sophie Martin adalah produk dengan kualitas terbaik.

Sehingga pelanggan tidak akan kecewa jika membeli produk Brun Brun maupun Sophie Martin.

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)