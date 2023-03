Boy William Tak Like Postingan Karen Vendela dengan Pacar Barunya

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Youtuber Boy William ternyata tak memberikan like pada postingan Karen Vendela bersama dengan pacar barunya.

Boy William ketahuan tak menyukai postingan Karen Vendela dengan pacar barunya.

Bahkan, Boy William juga akui tak sengaja memberikan like di postingan Karen Vendela.

Melansir dari laman YouTube iWil Network pada Kamis (30/03/2023), di sana Natasha Wilona melakukan panggilan video dengan Karen di hadapan Boy.

Ia pun menanyakan apakah Boy memberikan suka kepada postingan Karen bersama pacar barunya.

"Aku mau nanya to the point, coba kamu cek Instagram sekarang itu Boy udah like belum fotonya, dia bilang sih udah like," tanya perempuan yang kerap disapa Wilona ini.

Lantas, Karen pun menuruti perintah sahabatnya itu dan langsung mengecek Instagramnya.

"Dia (Boy) gak like fotonya," ucap Karen.

Mendengar hal itu, Boy langsung membela dirinya bahwa dia sudah memberikan like pada postingan Karen dengan pacar barunya itu.

"Nih aku like loh, yaudah fine aku like sekarang, kemarin lupa di like padahal udah ngeliat, mau aku pencet double tap."

"Cuma kayanya jari ku cuma satu kali tap yaudah gapapa," jelas Boy.

Di lain sisi, Boy juga berharap mantan kekasihnya itu berbahagia dengan kekasihnya.

Ia pun mengaku masih menjaga hubungan baik dengan Karen.

Keduanya pun kompak untuk masih saling komunikasi walau hubungannya harus kandas.

(Tribunlampung.co.id / Fenty Novianti)