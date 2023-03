Rekomendasi Drama Korea Terbaru Bora, Pemain Drakor Dr. Romantic 3

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada beberapa rekomendasi drama Korea terbaru Bora yang bisa dinikmati untuk menghilangkan rasa bosan.

Diketahui rekomendasi drama Korea terbaru Bora memiliki cerita yang menarik dan genre yang beragam seperti drakor medis atau kedokteran.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Bora juga dibintangi banyak artis ternama drakor lainnya.

Terbaru, Bora dilaporkan akan membintangi drama Korea Paper Moon dan Dr. Romantic 3 (2023).

Kabar tersebut juga telah dikonfirmasi pihak KeyEast selaku agensi Bora.

Dalam drama Korea terbaru Paper Moon, dia akan bermain sebagai Lee Roo Ri, karyawan bank yang tidak menyukai Yoo Yi Hwa (Kim Seo Hyung) tanpa sebab dan sering menunjukkan ketidaksukaannya dengan perilaku licik dan bersikap sinis.

Drakor Paper Moon merupakan drama thriller yang bercerita tentang kisah seorang pegawai bank yang menggelapkan dana klien VIP.

Rencananya, drakor terbaru Paper Moon akan tayang perdana pada 10 April 2023 mendatang.

Sementara Dr. Romantic 3 juga akan tayang beberapa hari lagi.

Sambil menunggu penanyangan perdana, simak juga beberapa rekomendasi drama Korea terbaru Bora yang bisa dinikmati pencinta drakor terbaru.

1. Dr. Romantic 3 (2023).

2. The One and Only (2021).

3. Dr. Romantic 2 (2020).

4. Chocolate (2019).