Rekomendasi Drama Korea Terbaru Jo Joon Young, Pemain Drakor All That We Loved

Ilustrasi Jo Joon Young dan poster drakor All That We Loved. Deretan rekomendasi drama Korea terbaru Jo Joon Young.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Deretan rekomendasi drama Korea terbaru Jo Joon Young, salah satu pemain drakor romantis All That We Loved (2023).

Berbagai rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Jo Joon Young memiliki cerita yang menarik dan genre drakor yang beragam.

Walaupun masih pendatang baru, Jo Joon Young juga banyak beradu akting dengan aktor dan aktris ternama di beberapa rekomendasi drama drama Korea miliknya.

Terkini, Jo Joon Young akan membintangi drama Korea berjudul All That We Loved.

Serial ini mengangkat kisah anak sekolahan yang penuh dengan keceriaan.

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Strong Girl Nam Soon, Drakor Romantis Lee Yoo Mi

Baca juga: 8 Rating Drama Korea Terbaru Maret 2023, Delivery Man Merangkak

Pasalnya All That We Loved bercerita tentang persahabatan dua orang yang goyah karena menyukai perempuan yang sama.

Dalam hal ini, Jo Joon Young akan berperan sebagai Go Joon Hee.

Tokohnya digambarkan sebagai sosok yang pintar dan selalu menjadi siswa terbaik di sekolahnya.

Sayangnya, kondisi fisiknya lemah karena dia memiliki masalah kesehatan.

Go Joon Hee diketahui menerima tranplantasi ginjal dari temannya, Go Yoo (Sehun EXO).

Mereka lantas menyukai perempuan yang sama, yakni Han So Yeon (Jang Yeo Bin).

Rencananya, drakor All That We Loved akan tayang perdana pada 5 Mei mendatang.

Sambil menunggu penayangan perdana, ketahui beberapa judul drama Korea terbaru Jo Joon Young berikut ini.

1. Idol: The Coup (2021) sebagai Ray

2. Dear M (2021) sebagai Ban Yi Dam

3. Live On (2020) sebagai Park Young Jae.

Itulah beberapa rekomendasi drama Korea terbaru Jo Joon Young.

(Tribunlampung.co.id/Virginia Swastika)