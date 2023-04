Transmart Lampung Gelar Midnight Sale dan Bazar Ramadan

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Transmart Lampung gelar Bazar Ramadan di lantai dasar selama Ramadan.

Store Controller Head Transmart Lampung, Atan Ifan mengatakan, selama bazar Ramadan berlangsung, ada diskon hingga 70 persen untuk berbagai produk fashion pria, wanita, dan anak-anak.

Produk fashion itu diantaranya ada kaos, kemeja, celana, baju koko, tunik, gamis, sepatu, dan sandal.

"Selain itu ada juga mukena dan koper," kata Atan, Jumat 31 Maret 2023.

Semua produk yang dijual di Bazar Ramadan ini adalah produk yang bagus, berkualitas, dan nyaman untuk digunakan.

Menurut Atan, Bazar Ramadan ini diselenggarakan agar pelanggan Transmart Lampung bisa membeli produk fashion untuk sehari-hari, maupun Ramadan dan Lebaran dengan harga yang ramah dikantong.

Tak hanya Bazar Ramadan, Transmart Lampung juga menggelar midnight sale di tanggal 1 dan 15 April 2023.

Midnight sale akan berlangsung pada pukul 19.00-24.00

Di midnight sale ini ada diskon 20 persen jika transaksi menggunakan Allo Prime dan Kartu Kredit Bank Mega.

Diskon 20 persen berlaku untuk berbagai produk fashion, kebutuhan sehari-hari, dan elektronik.

"Untuk tahu lebih jelas mengenai produknya, bisa langsung datang saat midnight sale berlangsung," ucap Atan

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)