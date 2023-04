10 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Gong Seung Yeon, Bintang Drakor I Will Travel For You

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru Gong Seung Yeon yang bisa ditonton oleh penggemar drakor.

Berbagai rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Gong Seung Yeon memiliki beragam cerita yang menarik.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Gong Seung Yeon juga ditaburi dengan aktor dan aktris ternama Korea Selatan.

Terkini, Gong Seung Yeon dilaporkan akan tampil di dalam drakor terbaru berjudul I Will Travel For You.

Dalam serial tersebut, dia akan menjadi bintang utama dengan peran Kang Yeo Reum.

Kang Yeo Reum merupakan seorang mantan idol yang kini bekerja sebagai reporter untuk program acara travelling berjudul One Day Travel.

Dia sudah lima tahun menjadi seorang reporter.

Dikenal sebagai pribadi yang positif dan optimis, Kang Yeo Reum ternyata menyimpan kecemasan tentang masa depan.

Diketahui drakor I Will Travel For You mengadopsi novel Jepang berjudul sama.

Serial tersebut akan menggambarkan kisah Kang Yeo Reum, seorang mantan idola yang tidak pernah menjadikan dirinya sebagai pusat kehidupan.

Selain itu, drakor ini juga akan memperlihatkan perjuangannya dalam mencari makna kesuksesan yang sejati saat melakukan perjalanan atas nama orang lain.

Sayangnya belum ada informasi mengenai perilisan dari drakor I Will Travel For You.

Sambil menunggu kabar selanjutnya, simak juga beberapa rekomendasi drama Korea tebaru Gong Seung Yeon berikut ini.

Sebab, dia sudah banyak beraksi di berbagai serial yang menarik, di antaranya: