Curi Handphone Pakai Bambu, Pelaku Curat di Way Kanan Ditangkap Polisi

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Tekab 308 Polres Way Kanan Polda Lampung membekuk pelaku tindak pidana curat di Kampung Gunung Sari Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan, Sabtu (01/04/2023).

Tersangka inisial AI (26) yang diamankan Polres Way Kanan Polda Lampung berdomisili di Kampung Sumber Wangi Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan.

Kasat Reskrim Polres Way Kanan, Polda Lampung AKP Andre Try Putra menerangkan terjadinya curat pada hari Sabtu, 03-12-2022 pukul 03:00 WIB, korban Eka Mayasari terbangun melihat sebatang bambu dengan ujung yang sudah di pasang jaring kain masuk dari arah luar jendela kamar.

Seketika korban berteriak dan pelaku langsung melarikan diri.

Korban lalu memeriksa barang di sekitar jendela dan ternyata 1 (satu) unit HP merek redmi note 10 warna hijau toska metalik dengan kesing warna ungu motif bunga sudah hilang.

Baca juga: Dua Pelaku Pengeroyokan di Pakuan Ratu Digelandang Polres Way Kanan Polda Lampung

“Akibat kejadian tersebut korban lalu melapor ke Polsek Rebang Tangkas guna ditindak lanjuti,” katanya, Sabtu (1/4/4/2023).

Lanjut Andre, penangkapan terhadap diduga pelaku curat Handphone ini berdasarkan informasi dari masyarakat kepada petugas.

Satreskrim Polres Way Kanan kemudian melakukan penyelidikan, dimana pelaku berada di Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan.



Atas informasi tersebut pada hari Sabtu (1/4/2023) pukul 01:30 WIB petugas langsung bergegas menuju kelokasi untuk melakukan penyelidikan.Hasilnya petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap diduga tersangka insial AI dan barang bukti 1 (satu) HP merk redmi note 10 warna hijau toska metalik.

“Anggota mengamankan tersangka tanpa disertai perlawanan,” jelasnya.

Atas perbuatannya yang bersangkutan jika terbukti dapat diancam dalam pasal 363 KUHP

“Tersangka terancam kurungan maksimal tujuh tahun penjara,” katanya.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )