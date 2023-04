Rekomendasi Drama Korea Terbaru Kang You Seok, Pemain Drakor Black Knight

Ilustrasi Kang You Seok. Deretan rekomendasi drama Korea terbaru Kang You Seok, salah satu pemain di drakor Black Knight.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Kang You Seok yang bisa menemani waktu luang pencinta drakor.

Dalam berbagai rekomendasi drama Korea terbaru Kang You Seok memiliki cerita yang menarik untuk diikuti.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Kang You Seok juga dibintangi oleh deretan aktor dan aktris ternama.

Terkini, Kang You Seok dilaporkan akan bermain di drama Korea terbaru Black Knight.

Dia bakal berperan sebagai Sa Wol, salah satu pengungsi di tengah krisis global.

Sa Wol ingin menjadi Black Knight setelah terinspirasi dari Knight 5-8 yang bertugas membawa dan melindungi paket berisikan kebutuhan warga.

Dalam serial ini, Kang You Seok akan beradu akting dengan Kim Woo Bin dan Esom.

Rencananya, drakor terbaru ini bakal di Netflix pada 12 Mei 2023 mendatang.

Sambil menunggu penanyangan episode pertama, simak beberapa rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Kang You Seok.

1. Payback: Money and Power (2023)

2. I Have Not Done My Best Yet (2022)

3. Beyond Evil (2021)

4. Start-Up (2020)

5. Mystic Pop-up Bar (2020)

6. Once Again (2020)

7. Dr. Romantic 2 (2020)

8. Melting Me Softly (2019)

9. Quiz from God: Reboot (2018)

Itulah rekomendasi drama Korea terbaru Kang You Seok yang bisa dinikmati dan ditonton penggemar drakor. (Tribunlampung.co.id/Virginia Swastika)