Adinda Azani Melahirkan Anak Pertama, Banjir Ucapan Rekan Artis

Tribunlampung.co.id - Adinda Azani sedang berbahagia karena melahirkan anak pertamanya.

Kabar Adinda Azani melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki diketahui dari unggahan di akun Instagramnya.

Adinda Azani dan Armand Zachary Sukand sepakat menamai anaknya, Armand Zachary Sukandar.

Pasca melahirkan bayinya tersebut, artis Adinda Azani langsung membagikan kabar bahagianya itu ke instagram.

Kebahagiaan tengah dirasakan aktris Adinda Azani dan suaminya.

Sebab, artis kelahiran 1994 itu baru saja dikaruniai anak pertamanya.

Kabar bahagia tersebut dibagikannya di instagram. Ia membagikan sejumlah potret sesudah persalinan.

"Assalamualaikum. Welcome to our dimension," tulis Adinda Azani di instagram, dikutip Minggu (2/4/2023).

Lebih lanjut, Adinda Azani menyebut anak pertamanya itu berjenis kelamin laki-laki.

"Baby Arthura Zachni Kala Sukandar," nama sang buah hati Adinda Azani, tulisnya.

Postingan bahagia itu langsung itu menuai reaksi dari netizen hingga rekan artis. Mereka mengucapkan selamat ke Adinda Azani.

"Alhamdulilah, gemes, selamat sayangku, welcome to the club," tulis Syahnaz.

"Congrats Dinda, sehat-sehat ibu dan dedek bayinya," tulis Chand Kelvin.

Untuk diketahui, Adinda Azani resmi menikah dengan kekasihnya, Armand Zachary Sukandar pada 26 Juni 2022 di kawasan Bogor, Jawa Barat.