Celine Evangelista Dapat Kejutan Ultah dari Anaknya saat Pulang Kerja Dini Hari

Tribunlampung.co.id - Berita seleb terkini Celine Evangelista yang mendapat kejutan ulang tahun dari anak-anak dan saudaranya.

Kejutan ulang tahun tersebut saat Celine Evangelista pulang dari kerja.

Artis Celine Evangelista pulang kerja dini hari masih mendapat kado manis dari keluarga di hari ulang tahunnya.

Celine Evangelista berulang tahun yang ke-31 pada Minggu, 2 April 2023.

Janda aktor Stefan William tersebut mendapatkan banyak kejutan dan ucapan serta doa dari banyak orang.

Baca juga: Mantan Suami Celine Evangelista, Stefan William Kecelakaan Motor hingga Terluka

Tidak hanya dari anak-anaknya, sosok penyanyi Stevan Pasaribu yang digadang jadi pengganti Marshel Widianto juga memberi kejutan.

Ya, Celine dan Stevan memang kerap diisukan mempunyai hubungan dekat pantaran sering menghabiskan waktu bersama.

Bahkan, gelagat perlakuan manis Stevan terhadap Celine juga jadi salah satu pertandanya.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari instagram pribadi aktris 31 tahun tersebut, Minggu (2/4/2023), Stevan memberikan ucapan dan doa khusus untuk Celine.

Pelantun lagu Belum Siap Kehilangan tersebut mengunggah video boomerang Celine melalui instagram stories akunnya sendiri, @stevan_pasaribu.

Dalam captionnya, Stevan menuliskan untaian kata berisikan ucapan dan doa disertai emot hati berwarna putih.

“HAPPY BORNDAY

Wish you all the best

Jesus bless you always (emoji hati)

Baca juga: Celine Evangelista Potong Kuku Anak Marshel Widianto, Diledek Nanny dari Italy