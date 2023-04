Ilustrasi poster drakor. Simak sinopsis drama Korea terbaru I Will Travel For You dibintangi Gong Seung Yeon.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis drama Korea terbaru I Will Travel For You, drakor dibintangi Gong Seung Yeon.

Begitu dinantikan, sinopsis drama Korea terbaru alias drakor I Will Travel For You akhirnya keluar.

Melalui sinopsis drama Korea terbaru I Will Travel For You, penggemar dapat mengetahui drakor yang akan tayang.

Usai membintangi drama Korea The First Responders kini aktris cantik Gong Seung Yeon akan membintangi drama terbaru I Will Travel For You.

Pada drama ini, Gong Seung Yeon akan beradu akting dengan aktor Yoo Joon Sang.

Rencananya drama ini akan mulai syuting pada pertengahan tahun 2023.

Drakor I Will Travel For You ini bergenre kehidupan dan petualangan.

Lalu seperti apa sinopsis drama Korea terbaru I Will Travel For You.

Berdasarkan novel populer Jepang dengan judul yang sama, “I Will Travel For You” akan menggambarkan kisah Kang Yeo Reum.

Ia adalah seorang mantan idola yang tidak pernah menjadi center dalam hidupnya.

Ini juga akan merunrut kisah dan perjalanannya untuk menemukan kesuksesan dan makna sejati hidup.

Tak hanya itu, sebagai reporter perjalanan yang melakukan perjalanan atas nama orang lain.

Drama ini akan mengabadikan pemandangan indah dari berbagai tujuan wisata.

Selain itu, ini akan memberikan kisah-kisah yang menghangatkan hati dan penyembuhan bagi pemirsa.