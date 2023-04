9 Rating Drama Korea Terbaru April 2023, Pandora Beneath The Paradise Naik

Ilustrasi. Perolehan rating drama Korea terbaru untuk drakor Pandora Beneath the Paradise meningkat.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rating drama Korea terbaru April 2023, termasuk drakor Pandora Beneath the Paradise.

Perolehan rating drama Korea terbaru untuk drakor Pandora Beneath the Paradise meningkat di episode 6.

Sementara rating drama Korea terbaru seperti drakor The Real Has Come dan Divorce Attorney Shin juga mengalami kenaikan.

Berikut daftar lengkapnya dilansir dari Nielsen Korea, Senin (3/4/2023):

1. Pandora Beneath the Paradise (2023)

Peningkatan rating juga dialami oleh Pandora Beneath the Paradise di episode 6 yang meraih 4,4 persen.

Penurunan rating juga dialami oleh Pandora Beneath the Paradise episode 5 yang mencetak 3,6 persen.

Perolehan rating drakor terbaru Pandora Beneath the Paradise meningkat di episode 6 dengan mencetak 4,3 persen.

Drakor terbaru ini mengisahkan tentang seorang wanita bernama Hong Tae Ra, yang alami hilang ingatan tentang masa lalunya usai kecelakaan.

Hong Tae Ra hidup sempurna dan memanfaatkan kehidupannya itu untuk balas dendam di masa lalunya.

2. The Real Has Come (2023)

Perolehan rating The Real Has Come episode 4 mengalami peningkatan di angka 19,5 persen.

Rating drakor terbaru The Real Has Come menurun di episode 3 dengan mencetak 18,1 persen.

Di penayangan episode 2, The Real Has Come mencetak rekor baru dengan perolehan rating 20,8 persen.

