Ilustrasi. Drama Korea terbaru The Real Has Come. Update 9 rating drama Korea terbaru April 2023. The Real Has Come ratingnya melejit.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rating drama Korea terbaru April 2023, ada drakor The Real Has Come yang ratingnya naik.

Perolehan rating drama Korea terbaru The Real Has Come melonjak naik di episode 4.

Dua drakor terbaru lainnya Pandora Beneath the Paradise dan Divorce Attorney Shin juga mengalami kenaikkan rating.

Berikut daftar lengkapnya dilansir dari Nielsen Korea, Senin (3/4/2023):

1. The Real Has Come (2023)

Perolehan rating The Real Has Come episode 4 mengalami peningkatan di angka 19,5 persen.

Rating drakor terbaru The Real Has Come menurun di episode 3 dengan mencetak 18,1 persen.

Di penayangan episode 2, The Real Has Come mencetak rekor baru dengan perolehan rating 20,8 persen.

Drakor terbaru The Real Has Come tayang perdana dengan mencetak rating fantastis 17,7 persen.

Drakor terbaru yang tayang 25 Maret 2023 ini, mengisahkan tentang wanita hamil yang belum menikah dan membesarkan anaknya sendiri, bernama Oh Yeon Doo.

2. Pandora Beneath the Paradise (2023)

Peningkatan rating juga dialami oleh Pandora Beneath the Paradise di episode 6 yang meraih 4,4 persen.

Penurunan rating juga dialami oleh Pandora Beneath the Paradise episode 5 yang mencetak 3,6 persen.

Perolehan rating drakor terbaru Pandora Beneath the Paradise meningkat di episode 6 dengan mencetak 4,3 persen.