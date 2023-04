Dua Pencuri Getah Karet di Kebun Milik PTPN Digelandang ke Polsek Blambangan Umpu Polda Lampung

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polsek Blambangan Umpu, Polres Way Kanan, Polda Lampung, amankan pelaku penggelapan ringan getah karet di kebun karet Afdeling II PTPN Unit Usaha Tulung Buyut Kampung Kaliapapan, Kecamatan Negeri Agung, Way Kanan, Senin (3/4/2023).

Tersangka yang diamankan jajaran Polda Lampung berinisial HM (32) dan MR (33), merupakan warga Kampung Kalipapan, Kecamatan Negeri Agung, Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Blambangan Umpu Kompol A Yudi Taba mengatakan, kronologis kejadian pada Kamis (30/3/2023) pukul 12.30 WIB.

"Saat Asmaran (sebagai karyawan BUMN) bersama dengan saksi-saksi melaksanakan giat rutin tugas patroli areal perkebunan karet di Afdeling II PTPN Unit Usaha Tulung Buyut Kampung Kaliapapan," ujar Kompol Yudi.

Saat di dalam areal perkebunan bertemu dengan pelaku HM sedang mengendarai motor Suzuki Smash tanpa body dan nomor registrasi.

"Juga pelaku lainnya inisial MR mengendarai motor Yamaha Vega ZR warna putih," terang Yudi.

Karena gerak geriknya mencurigakan keduanya diberhentikan untuk pemeriksaan pada bagian depan jok kendaraanya dan jok bagian belakang.

HM terciduk membawa karung warna putih berisi 63 kg getah karet jenis latex dan pelaku MR membawa karung warna putih berisi 15 kg getah karet jenis lum," paparnya.

Asmaran menanyakan kepada diduga pelaku penggelapan ringan dari mana getah karet itu diperoleh, namun pelaku tidak dapat berkata lain hanya diam dan pasrah.

Atas kejadian itu, Asmaran membawa dan melaporkan kedua pelaku bersama dengan barang bukti ke Polsek Blambangan Umpu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Keduanya jika terbukti bersalah dapat dikenai dengan Pasal 373 KUHP tentang Penggelapan Ringan dengan kurungan penjara maksimal tiga bulan,” sambungnya.

(Tribunlampung.co.id)