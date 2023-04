Erina Gudono Tak Menyangka Puasa Tahun Ini Sudah Jadi Istri Kaesang Pangarep

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Erina Gudono ungkap perasaannya yang tahun ini jalani ibadah puasa dengan status sebagai istri Kaesang Pangarep.

Hal tersebut diungkapkan Erina Gudono saat membuka sesi tanya jawab di Instagram pribadinya.

Ada warganet yang bertanya seperti apa perasaan Erina Gudono menjalankan ibadah puasa pertama sebagai istri Kaesang.

Menantu Jokowi ini mengaku senang sekaligus tak menyangka bisa menjalani ibadah puasa dengan status seorang istri.

“Senang banget tapi nggak nyangka aja,” tulis Erina Gudono, dilansir Senin (3/4/2023).

Pada kesempatan itu, Erina Gudono menceritakan puasa tahun lalu disaat ia masih menjadi kekasih Kaesang Pangarep.

Diceritakan Erina, pada puasa tahun lalu itu, Kaesang sudah berkata bahwa tahun tersebut adalah puasa terakhir sebagai sepasang kekasih.

"Tahun lalu kita puasa masih pacaran terus mas Kaesang bilang,"tahun ini terakhir Ramadan dan Ied sebagai pacar ya, tahun depan sudah suami istri"," sambung Erina Gudono lagi.

Perkataan Kaesang itu disetujui oleh Erina Gudono.

Meskipun dalam hati Erina, ia masih belum terpikir untuk menikah.

“Aku jawab ‘iya’ tapi dalam hati ‘masa sih? Nggak deh kayaknya, menikah masih jauh bangetlah buat aku’,” imbuh Erina Gudono.

Namun kini, Erina Gudono sudah resmi menjadi istri Kaesang Pangarep.

Erina Gudono senang dan bersyukur bisa menjalani ibadah puasa bersama suami tercinta.

"But here we are. Tapi intinya seru! Part masak nyiapin sahur, buka dan lain-lain gitu,

tapi intinya paling menyenangkan itu bisa ibadah berdua, salat jamaah setiap hari, mendoakan hal yang sama. Itu benar-benar bikin bersyukur banget," terangnya lagi.

Erina Gudono dan Kaesang Pangarep resmi menikah pada 10 Desember 2022 lalu.

(Tribunlampung.co.id/Putri Salamah)