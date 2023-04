Nikita Mirzani Dilamar Antonio Dedola dengan Cincin Berlian Besar 'Yes, I Do'

Nikita Mirzani Dilamar Antonio Dedola dengan Cincin Berlian 'Yes, I Do'

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita terkini seleb, Nikita Mirzani dilamar oleh sang kekasih Antonio Dedola dengan cincin berlian.

Dalam akun media sosialnya, Nikita Mirzani mengunggah ulang postingan teman dekat yang membagikan momen dirinya dilamar sang kekasih saat Antonio berulang tahun.

Pada salah satu postingan di Instagram Story, Antonio Dedola berlutut di depan ibunda Laura Meizani atau Lolly sambil memegang setangkai mawar merah.

Rupanya di dalam mawar tersebut terdapat cincin berlian untuk Nikita Mirzani.

Tidak hanya itu, teman mereka juga membantu Antonio memegang kertas bertuliskan 'Will You Marry Me?'.

Nikita Mirzani pun menerima ajakan menikah sang kekasih.

"Gimana jawabnya? Yes, I do (ya, aku mau)," ujar Niki dikutip dari Instagram pribadinya, Senin (3/4/2023).

Tak menyangka bakal dilamar saat kekasihnya berulang tahun, Nikita Mirzani pun mengaku bersyukur akhirnya dipertemukan dengan jodohnya.

"Bersyukur, karena memang ternyata jodoh itu akan datang dengan sendirinya," katanya lagi ketika ditanya mengenai perasaannya.

Di unggahan lain, Nikita Mirzani pun memamerkan cincin berlian pemberian Antonio Dedola.

Tampak cincin berlian tersebut memiliki batu yang besar.

Namun saat kabar baik tersebut tersebar di akun gosip, ibunda Lolly justru juga mendapatkan cibiran.

Pasalnya, cincin tersebut dituding dibeli sendiri oleh Nikita Mirzani bukan pemberian Antonio Dedola.

"Beli cincin sendiri, happy sendiri, ada (emoji tertawa)," komentar salah satu netizen.