Pesan Fitri Salhuteru ke Nikita Mirzani yang Baru Dilamar Kekasih: Jangan Ngebangkang

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Fitri Salhuteru beri pesan ke Nikita Mirzani yang baru dilamar kekasihnya, Antonio Dedola.

Nikita Mirzani diketahui dilamar saat Antonio Dedola mengadakan perayaan ulang tahun.

Pria asal Jerman itu melamar sang kekasih di hadapan teman-teman dan anak Nikita Mirzani.

Salah satu sahabat yang ikut melihat lamaran Antonio Dedola adalah Fitri Salhuteru.

Dia pun mengaku senang dengan kabar bahagia sang sahabat.

Fitri lantas berdoa akan kebahagiaan mereka.

"Ini menjadi saksi dalam keadaan suka dan duka" kata Fitri Salhuteru di Instagram pribadinya, dikutip Senin (3/4/2023).

"Alhamdulillah, hari ini akhirnya bahagia. Semoga bahagia terus Toni dan juga Nikita Mirzani," sambungnya.

Fitri Salhuteru lantas berharap agar Nikita Mirzani bisa menjadi sosok istri yang baik dan tidak membangkang.

"Semoga Niki menjadi istri yang baik. Jangan ngebangkang kayak aku," ujar Fitri.

"Dikit-dikit boleh. Pokoknya aku doakan terus kalian bahagia. Amin. Congratulations," imbuh dia.

Sebelumnya Nikita Mirzani pamer momen dilamar Antonio Dedola.

Dalam salah satu postingan di Instagram Story, Antonio Dedola berlutut di depan ibunda Laura Meizani atau Lolly sambil memegang setangkai mawar merah.

Di dalam mawar tersebut ternyata terdapat cincin berlian untuk Nikita Mirzani.

Selain itu, salah seorang teman mereka juga membantu Antonio memegang kertas bertuliskan 'Will You Marry Me?'.

Nikita Mirzani pun menerima ajakan menikah sang kekasih.

"Gimana jawabnya? Yes, I do (ya, aku mau)," ujar Niki dikutip dari Instagram pribadinya, Senin (3/4/2023).

Lebih lanjut, Nikita Mirzani mengaku bersyukur sudah dipertemukan dengan jodohnya.

"Bersyukur, karena memang ternyata jodoh itu akan datang dengan sendirinya," katanya saat ditanya mengenai perasaannya. (Tribunlampung.co.id/Virginia Swastika)