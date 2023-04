Polsek Kasui Polda Lampung Salurkan Bantuan Kemanusian di Kampung Jaya Tinggi

Bantuan untuk warga membutuhkan di Way Kanan

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polsek Kasui, Polres Way Kanan, Polda Lampung, menyalurkan bantuan sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan di Kelurahan Kasui Kampung Jaya Tinggi, Kasui, Way Kanan, Senin (3/04/2023).

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Kasui AKP Abri Firdaus mengatakan, kegiatan ini bertemakan pemberian bantuan kemanusiaan untuk negeri.

"Dengan menyalurkan paket sembako berupa beras, ke rumah warga yang membutuhkan," terang AKP Firdaus.

Selain itu, bantuan ini sebagai wujud kepedulian Polres Way Kanan, Polda Lampung, kepada masyarakat yang terdampak dari kenaikan dan fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (Bapokting).

Dalam pelaksanaannya Kapolsek didampingi bhabinkamtibmas.

Memberikan bantuan untuk M Yusuf (44) yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung dan Aminah (75) yang merupakan tuna karya, keduanya warga Kampung Jaya Tinggi.

"Kami berharap semoga bantuan ini bisa meringankan sedikit beban masyarakat dan bermanfaat," tandas Firdaus.