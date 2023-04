Hanya 2 x 24 Jam, Polsek Negara Batin Polda Lampung Ringkus Pelaku Curat Uang Ratusan Juta

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polsek Negara Batin, Polres Way Kanan, Polda Lampung, berhasil meringkus pelaku curat (pencurian dengan pemberatan) uang ratusan juta hanya dalam waktu 2x24 jam.

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Negara Batin Iptu Pariang Marganda mengatakan, curat terjadi di Blok C Kampung Bumi Jaya, Kecamatan Negara Batin, Way Kanan. Selasa (4/4/2023).

"Tersangka inisial SD (30) dengan pekerjaan pedagang berdomisili di Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung," beber Iptu Pariang, Selasa (4/4/2023).

Kronologis kejadian pada Sabtu (1/4/2023) sekira pukul 09.00 WIB, pelapor atas nama Dasar Santoso dan istrinya berangkat ke sekolah SD di Negara Batin untuk melaksanakan rapat.

Sementara anak perempuan pelapor, Ela, berangkat untuk mengajar di SMP Negara Batin dan yang tinggal di rumah anak laki laki pelapor.

"Kemudian sekitar pukul 11.45 WIB Ela pulang dari sekolah, sedangkan pelapor dan istrinya baru pulang satu jam setelah Ela," katanya.

Setibanya di rumah, Santoso langsung salat Duhur dan istrinya membuka kamar yang posisinya terkunci, kemudian terkejut dan menjerit melihat keadaan kamar korban yang berantakan, lemari dan ventilasi jendela dalam keadaan rusak.

Modus operandi pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan merusak ventilasi jendela kemudian masuk kamar dan mengambil uang di bawah kolong ranjang Rp 100 juta.

Tak hanya itu, pelaku juga merusak lemari korban dan menggasak uang sekitar Rp 11 juta, setelah berhasil pelaku keluar melalui jendela ventilasi jendela yang dirusak.

Akibat kejadian tersebut korban melaporkan kejadian ke Polsek Negara Batin untuk ditindaklanjuti.

Petugas Polsek Negara Batin melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) di hari yang sama.

Hasilnya Tekab 308 Presisi Polsek Negara Batin mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melihat seorang laki-laki yang mencurigakan melalui rekaman CCTV yang berada di seputaran TKP pada saat kejadian.

Berdasarkan hal tersebut petugas melakukan penyelidikan dan pengejaran ke Bandar Lampung kemudian pada hari Senin (3/4/2023) sekira pukul 09.00 WIB petugas Polsek Negara Batin mendapatkan informasi tersangka berada di Bambu Kuning.

Saat menuju ke lokasi pelaku sudah tidak ada di tempat.

Akhirnya petugas melakukan hunting dan pelaku berhasil ditangkap pukul 14.00 WIB di hari yang sama saat berada di salah satu Bank Swasta di Antasari Bandar Lampung tanpa perlawanan.

Selanjutnya petugas mengamankan tersangka dan barang bukti uang sekitar Rp 46 juta, tas ransel sebanyak 324 buah dan sandal sebanyak 179 pasang untuk dibawa ke Polsek Negara Batin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Atas perbuatannya pelaku dapat diancam dengan pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun penjara," tandasnya.

