Rekomendasi Drama Korea Terbaru Ha Jun, Diincar Main di Drakor Hyo Shim’s Independent Life

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat berbagai rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Ha Jun.

Berbagai rekomendasi drama Korea terbaru Ha Jun diketahui banyak yang memiliki cerita yang menarik.

Tidak hanya itu, Ha Jun juga banyak beradu akting dengan banyak aktor dan aktris ternama Korea Selatan.

Terkini, Ha Jun dilirik untuk bermain di drama Korea terbaru Hyo Shim’s Independent Life.

Dia diincar untuk memainkan tokoh Kang Tae Ho.

Kang Tae Ho dalam drakor Hyo Shim's Independent Life digambarkan sebagai seorang direktur divisi perencanaan sebuah konglomerat.

Dia juga diceritakan memiliki penampilan dan keterampilan yang baik.

Tawaran akting tersebut juga telah dikonfirmasi oleh pihak ACE FACTORY selaku agensi Ha Jun.

Namun mereka menyebut bahwa artisnya belum memberikan keputusan apapun mengenai tawaran akting itu.

Jika Ha Jun menerima, dia akan beradu akting dengan Uee In di Hyo Shim's Independent Life.

Hyo Shim's Independent Life sendiri bercerita tentang kisah Lee Hyo Shim yang berusaha untuk menjauh dari keluarganya yang buruk dan mencari kebahagiaannya sendiri.

Rencananya, serial tersebut akan tayang setelah drakor The Real Has Come tamat.

Sambil menunggu kabar selanjutnya, simak beberapa rekomendasi drakor terbaru Ha Jun berikut ini.

1. Destined with You (2023)